Четверо студентов, получивших отказ на получение стипендии «Эл үмүтү» («Надежда народа»), обратились к президенту Садыру Жапарову и замглавы Кабмина Эдилю Байсалову с просьбой пересмотреть их заявки на получении стипендии.



Однако Байсалов, комментируя обращение, сообщил, что пересмотра решения уже не будет.



Обращение студентов

Обращение на своей странице в Фейсбуке опубликовала Суйумкан Уланбек, которая получила приглашение в Высшую школу журналистики при Колумбийском Университете. По её словам отказ получили четверо участников, прошедших начальный этап.

В их обращении говорится, что при отборе на финальный этап были допущены нарушения.



«Основной критерий для получения стипендии “Эл үмүтү” — зачисление в топ-100 университетов мира по рейтингам QS World University Rankings и The Times Higher Education World University Rankings — был нарушен. […] Среди финалистов были отобраны студенты, чьи университеты не входят в топ-100», — говорится в обращении.

Кроме того, они говорят, что решение о присуждении стипендии было принято без проведения собеседования с участниками, прошедшими первый тур. Однако комиссия обязана проводить персональное собеседование с претендентами после изучения их личных дел.

Ответ Байсалова

Замглавы Кабмина на своей странице в Фейсбуке в ответ на обращение студентов написал, что стипендия была учреждение «прежде всего для получения кыргызстанцами высокотехнологичных и научных специальностей в востребованных отраслях экономики, способных дать большую отдачу и пользу для народного хозяйства».



Также по словам Байсалова, комиссия, которая решала кто получит стипендии, считает неправильным выдавать их максимальной суммой в $50 тысяч в тех случаях, где только стоимость обучения составляет от $90 до $120 тысяч.

«Что вынужден будет сделать студент? Загрузиться коммерческими кредитами? Обречь себя на долговую яму в попытках гонки за эфемерным “престижным” дипломом? Опыт показывает, что такие выпускники не возвращаются в страну», — отметил он, сказав, что обучение в одном из топ-100 университетов необязательно.

В заключение он поблагодарил участников и сообщил о невозможности пересмотра.



«Каждый из вас уже является успешным и талантливым, вы всё уже доказали и показали — не стоит искать валидации супердорогим дипломом. Мы в вас верим уже сегодня и готовы предоставить помощь и поддержку на благо республике», — добавил он.



В Министерстве образования также прокомментировали обращение студентов. В ведомстве отметили, что при отборе претендентов «учитывается не только рейтинг вуза, но и принимается во внимание рейтинг образовательной программы».

В этом году стипендию «Эл Үмүтү» получат 13 студентов. Всего на стипендию подавались 17 человек. В прошлом году стипендию получили пять человек.



В мае прошлого года президент Садыр Жапаров объявил о запуске новой программы международных стипендий «Эл үмүтү». Она предусматривает выделение денежной помощи кыргызстанцам, поступившим на магистратуру или докторантуру в любой из 100 ведущих университетов мира. Максимальный размер стипендии составляет $50 тысяч.

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