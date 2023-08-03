В Оше планируют построить умный город «Ош Сити» за $2 млрд. Об этом сообщили на странице мэрии Оша.
Согласно проекту, строительство реализуют за счёт средств инвесторов.
На территории города власти хотят построить 500 многоэтажек, а также школы, детские сады, больницы, парки и скверы. Ожидается, что от налогов жителей «Ош Сити» в госбюджет поступит 4 млрд сомов, а в местный бюджет 250 млн сомов.
По данным мэрии, территорию Оша в будущем хотят расширить, а численность населения увеличить до 1 млн человек.
Строительство нового города обсудили на заседании по административно-территориальной реформе Оша.
На встрече также предложили ряд других крупных инвестиционных проектов, таких как строительство новой промышленно-торговой зоны, новых микрорайонов в черте города и муниципального рынка с площадью в 32 га.