Заместитель главы Государственной налоговой службы (ГНС) Бекболот Алиев заявил, что бумажные налоговые декларации физических лиц будут сжигать на Бишкекском мусорном полигоне. Об этом 3 августа Алиев сообщил на пресс-конференции.

Декларации начали уничтожать 2 августа. По словам Алиева, сначала из архивов удалят электронные версии деклараций, а затем избавятся от бумажных.

«Кроме электронных деклараций есть декларации на бумажном носителе. Их мы утилизируем путем сжигания на Бишкекском мусорном полигоне», — сказал замглавы налоговой.



Затем в налоговой пояснили слова замглавы ведомства. В комментарии изданию Economist.kg в ГНС сообщили, что документы будут жечь на специальном аппарате — инсинераторе.

В ведомстве подчеркнули, что процедура не грозит пожаром на свалке.

«Этот аппарат предназначен для утилизации различных видов отходов, включая органические, биологические, бытовые и промышленные, что способствует соблюдению экологических норм и правил утилизации», — отметили в налоговой.



Кроме того, в ведомстве ответили на вопрос, почему не отправить на переработку бумажные декларации. В налоговой говорят, что целях конфиденциальности данных, указанных в декларации, нельзя эти бумаги отправить на переработку. Так как не факт, что те, кто занимается переработкой бумаг, уничтожит декларации, а не будет использовать их в других целях.

Столичный мусорный полигон непрерывно горел на протяжении более 10 лет. Только в мае этого года муниципалитет объявил, что возгорание на столичной свалке удалось полностью потушить.

Ранее в пресс-службе ГНС сообщили, что до 7 августа 2023 все декларации физлиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, будут уничтожены.

Делается это согласно закону о добровольной легализации и амнистии активов физлиц, который вступил в силу 9 июня.

Будут уничтожены формы декларации:

FORM STI-100 (декларации физлиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность);

FORM STI-103 (упрощенная декларация для не имеющих облагаемые доходы);

FORM STI-155 (декларации государственных и муниципальных служащих);

FORM STI-079 (декларации физлиц).

Власти настаивают, что цель закона о добровольной легализации активов — привлечение доходов в легальный экономический оборот. Срок добровольного декларирования активов — 12 последующих месяцев с момента вступления в силу этого закона.