В МВД по ссылкой на своё Представительство в России сообщили, что по факту избиения кыргызстанца Шамиля Муратова в такси возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что дело возбудила полиция по Басманному району города Москва по статье «Побои» УК РФ. Кыргызстанец признан потерпевшим, назначена судебно-медицинская экспертиза и начато расследование.



2 августа в сети распространилось видео, как кыргызстанца, который работает таксистом в Москве, пассажир на переднем сиденье избивает в машине. По словам кыргызстанца, он попросил пассажира не пить пиво в салоне автомобиля, после чего мужчина, сидевший рядом с ним, набросился на него с кулаками и рассек бровь.



Осторожно, видео содержит сцены избиения!

Сам инцидент с нападением произошел 18 июня. Сообщалось, что потерпевший сразу обратился к врачам, которые выписали ему заключение. Однако в местной полиции тогда отказали принимать от него заявление о нападении и не стали возбуждать дело.



Инцидент вызвал возмущение у пользователей соцсетей кыргызского сегмента и они потребовали наказания для напавшего пассажира.



В МИД, комментируя инцидент, сообщили, что посольство Кыргызстана в России направило официальную ноту в российский МИД. Также в ведомстве отметили, что оказывается необходимая консульско-правовая помощь.



Сам нападавший заявляет, что кыргызстанец якобы вел себя по-хамски и отказался вести пассажиров.

В «Яндекс.Такси», в котором работает кыргызстанец, сообщили СМИ, что агрессивному пассажиру ограничили доступ к поездкам из-за «недопустимого поведения». Отмечается, что по правилам во время поездки на такси нельзя употреблять алкогольные напитки и поэтому просьба водителя была обоснованной.