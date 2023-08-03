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В пресс-службе МИД сообщили, что посольство Кыргызстана в России направило официальную ноту в МИД РФ из-за избиения кыргызстанца в такси.



По данным МИД, инцидент произошел 18 июля. Пострадавшим является Шамиль Муратов. Однако, как сообщили в ведомстве, сам мужчина не обращался в посольство по поводу избиения.



«В настоящее время посольством установлена связь с пострадавшим, которому оказывается необходимая консульско-правовая помощь. По данному факту посольством принимаются все необходимые меры по защите прав и интересов пострадавшего соотечественника. […] Вопрос взят на контроль МИД, а также посольства КР в РФ», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь в МВД также сообщили, что этот инцидент находится на контроле и по этому факту представительство МВД КР в РФ и местная полиция проводят проверку.



2 августа в сети распространилось видео, как кыргызстанца, который работает таксистом в Москве, пассажир на переднем сиденье избивает в машине. Кыргызстанец попросил пассажира не пить пиво в салоне автомобиля, после чего мужчина, сидевший рядом с ним, набросился на него с кулаками и рассек бровь.

Осторожно, видео содержит сцены избиения!

По данным СМИ, инцидент произошел еще 18 июня. Сообщается, что потерпевший сразу обратился к врачам, которые выписали ему заключение. Он также обратился в полицию с заявлением, но они не стали его принимать и отказали в возбуждении дела.



Сам нападавший заявляет, что кыргызстанец якобы вел себя по-хамски и отказался их вести.



В «Яндекс.Такси», в котором работает кыргызстанец, сообщили СМИ, что агрессивному пассажиру ограничили доступ к поездкам из-за «недопустимого поведения». Отмечается, что по правилам во время поездки на такси нельзя употреблять алкогольные напитки и поэтому просьба водителя была обоснованной.

«Такое поведение, как у пользователя, недопустимо, поэтому ему уже ограничен доступ к заказу поездок. […] Мы на связи с водителем и рекомендовали ему обратиться в полицию», — говорится в сообщении компании.



Этот инцидент вызвал возмущение у некоторых пользователей соцсетей кыргызского сегмента и они потребовали наказания для напавшего пассажира.