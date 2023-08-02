Вице-спикер парламента Нурбек Сыдыгалиев предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и наказывать за распространение порнографии лишением свободы от трех до пяти лет. Такое предложение депутат предлагает в своем законопроекте, который вынесли на общественное обсуждение 1 августа.

По мнению Сыдыгалиева, подобная мера поможет в эффективной борьбе с распространением порнографии через электронные, телевизионные сети и интернет.

Депутат считает, что действующую статью Уголовного кодекса нужно доработать, так как согласно ей, содержание и организация «притона» является уголовно наказуемым делом, а распространение порнографии в сети — нет.

В действующей редакции Уголовного кодекса за распространение порнографии есть ограничения в виде штрафов, общественных работ и лишения права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В справке-обосновании к проекту закона говорится, что злоумышленники в целях охвата пользователей зачастую используют операторов связи и локальные сети для обмена информацией между устройствами.

«Внесенные изменения в будущем помогут предотвращать и предупреждать лиц, занимающихся организацией и распространением материалов порнографического характера», — говорится в документе.

В марте этого года группа депутатов парламента уже предложила схожие меры, чтобы ограничить доступ к порно-сайтам для снижения количества преступлений, связанных с половой неприкосновенностью, и защитить «морально-нравственные ценности общества».

Проектом закона предлагалось, чтобы порно-сайты блокировали в течение 24 часов с момента их обнаружения, а владельцы сайтов, где есть контент с частичными элементами порнографии, должны все удалить в течение тех же суток. В случае отказа эти веб-сайты ждет блокировка сроком до двух месяцев.

Кроме того, согласно законопроекту, каждый, кто считает, что контент сайта содержит элементы порнографии, может пожаловаться в уполномоченный госорган.