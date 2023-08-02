Центризбирком отказал в регистрации Жаныбека Абирова кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Ленинскому округу. Такое решение члены ЦИК приняли по рекомендации рабочей группы на заседании 2 августа.



Докладчик из рабочей группы напомнил, что досрочные и затем повторные выборы проводятся из-за выбывшего депутата Жогорку Кенеша седьмого созыва по Ленинскому округу. Рабочая группа заключила, что Абиров является выбывшим депутатом, досрочно сложившим мандат по собственному желанию.

«Соответственно, рабочая группа пришла к выводу, что участие Абирова в повторных выборах депутата парламента по данному округу противоречит законодательству, так как гражданин Абиров выдвигается по Ленинскому округу», — сказал докладчик.



Однако мнения членов ЦИК разошлись. Некоторые назвали решение рабочей группы незаконным, так как Абиров сложил депутатские полномочия по собственной инициативе.



В итоге за то, чтобы отказать Абирову в регистрации проголосовали девять членов Центризбиркома, а трое — против.

Абиров имеет право обжаловать решение ЦИК в суде.



Выборы по Ленинскому округу пришлось назначить как раз из-за Абирова, который был депутатом от этого округа. 27 марта он добровольно сдал свой мандат из-за драки с его участием возле одного из столичных ресторанов.

Этот случай вызвал общественный резонанс и критику в адрес депутата. Сам Абиров отмечал, что после произошедшего он «не имеет морального права» быть депутатом Жогорку Кенеша.

Однако 28 июля он на своей странице в Фейсбуке объявил о том, что подал заявление в ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах по Ленинскому округу. Он отметил, что «за прошедшие месяцы провел колоссальную работу над ошибками и искренне раскаивается в своем поступке» и обратился к избирателям с просьбой «дать ему ещё один шанс».

Повторные выборы по Ленинскому округу назначены на 10 сентября. О своем намерении участвовать уведомили 16 кандидатов, в том числе экс-депутат и бывший омбудсмен Турсунбай Бакир уулу и председатель партии «Эл Умуту» Аскар Алмаз уулу.

