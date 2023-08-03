Массовые задержания мигрантов в российских мечетях — что это было? Кому и зачем это было нужно?

Правозащитник, занимающийся правами мигрантов в России Александр Ким рассказал о том, как задержанных кыргызстанцев пытали электрошоком. Он считает, что в России сейчас небезопасно всем, но особенно мигрантам.

Ким также не исключает, что существует зависимость от политических событий, которые повлияли на массовые задержания мигрантов.

«Я усматриваю два фактора: первое — это явные неудачи России в войне против Украины. Все это происходило на фоне радикализации некоторых слоев населения России, я еще отмечу консолидацию неонацистских сил в России, и совокупное воздействие этих факторов привело к произошедшему», — сказал правозащитник.