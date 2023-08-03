По поручению президента глава Министерства образования и науки Каныбек Иманалиев встретился с Викторией Кринвальд — немкой, которая бесплатно обучает кыргызскому языку. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

На встрече министр обещал, что Виктории помогут в решении вопросов по обращениям учеников, изучающих кыргызский язык.

Кроме того, Иманалиев подарил ей свою книгу «Кыргызы» на немецком языке, в которой описаны история кыргызов, кыргызские выдающиеся личности, традиции и обычаи народа. Книга была переведена на несколько языков.

В 2015 году было опубликовано немецкое издание книги, экземпляры которой подарили библиотеке кафедры по Центральной Азии университета имени Гумбольдта в Берлине.

В интервью «Клоопу» Виктория рассказывала, что переехала из Казахстана в Кыргызстан, когда ей было 10 лет. С тех пор кыргызский язык стал неотъемлемой частью ее жизни.

Раньше Виктория преподавала английский, но вскоре бросила работу и открыла курсы кыргызского языка. По словам девушки, ей стало интересно, почему некоторым детям тяжело дается изучение кыргызского языка — во время пандемии в 2020 году ученики школ стали обращаться к ней за помощью с домашним заданием по кыргызскому языку.

Сейчас на курсы Виктории ходят около 50 человек разных наций и возрастов.