Экс-глава «Альфа Телеком» (MEGA) Азат Базаркулов, задержанный по делу о нарушениях в системе закупок компании, возместил государству материальный ущерб. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда столицы.

После возмещения ущерба Базаркулову изменили меру пресечения, отпустив под домашний арест. По данным суда, он и еще двое обвиняемых по этому делу возместили государству ущерб в размере 6 млн 709 тысяч сомов.

Под домашним арестом Базаркулов будет находиться до 9 сентября 2023 года.

Базаркулова задержали в июне этого года. Тогда в ГКНБ сообщили, что выявили факты нарушений в системе закупок «Альфа Телеком», а Базаркулову предъявили обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций».

Кроме Базаркулова ранее ГКНБ уже задерживал другого экс-главу «Альфа Телеком» — Акылбека Жамангулова. В марте 2022 года ГКНБ сообщил, что Жамангулова подозревают в мошенничестве в крупном размере. Однако в июне 2022 года его отпустили под домашний арест.