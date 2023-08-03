Глава Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ее ведомство прорабатывает вопрос о выдаче паспорта РФ кыргызстанцу Аскару Кубанычбек уулу. Об этом передает «РИА Новости».

«Да, я могу сказать, что такое обращение мы получили и вопрос прорабатывается», — сказала Захарова на брифинге.

Сейчас Кубанычбек уулу отбывает 10-летний срок в колонии Кыргызстана за участие во вторжении России в Украину.

Ранее вопрос о выдаче российского гражданства для Кубанычбек уулу поднимал член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

В своем телеграм-канале он заявил, что планирует обратиться в МИД и МВД с просьбой выдать кыргызстанцу российский паспорт и «выдвинуть властям Киргизии требование о его освобождении и передаче России».

«В противном случае наше государство обязано задействовать все возможные механизмы давления в качестве ответной реакции на явно недружественные действия со стороны киргизских властей», — написал он.

Кыргыхстанца Аскара Кубанычбек уулу ГКНБ задержал в январе 2023 года. По версии спецслужбы, он, имея кыргызское гражданство, перебрался на территорию Украины, «где в рядах военных групп принимал участие в боевых действиях», что в Кыргызстане наказывается лишением свободы.

Позже стало известно, что мужчина воевал на стороне российской армии, которая осуществила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

В итоге Первомайский райсуд Бишкека признал Кубанычбек уулу виновным в наемничестве и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Уже будучи осужденным с мужчиной связались российские журналисты с телеканала RT. В интервью журналистам он попросил помощи у российских властей, а также гражданство России.