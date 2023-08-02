Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство следователя МВД и оставил под стражей 32-летнего двоюродного племянника президента Улана Жапарова. Об этом 1 августа «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, он будет находиться под стражей в СИЗО-1 Бишкека до 26 сентября этого года.

О задержании Улана Жапарова стало известно 6 июля. Тогда Первомайский суд оставил его под стражей до 26 июля. Сообщалось, что он задержан по делу о коррупции на таможне.

Комментируя задержание племянника главы государства, пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что задержание родственника президента – это показатель беспристрастности правосудия в Кыргызстане.

Сам президент Садыр Жапаров высказался по этому поводу в интервью госинформагенству «Кабар». Он отметил, что «сейчас другое время» и ко всем будет «одинаковое отношение».

«Если я не буду задерживать, потому что он мой племянник, тогда и другие племянники начнут вмешиваться. У кыргызов есть хорошее выражение: “Наказание одного — урок для тысячи”», — сказал Жапаров.