Чуйский областной суд оставил в силе решение Сокулукского районного суда об аресте на два месяца блогера Эртая Искакова и жителей села Селекционное Бакыта Балбаева и Бакыта Бекболотова, которые вышли на митинг из-за отсутствия питьевой воды. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По информации «Азаттыка», суд прошел в закрытом режиме. В общем на заседание пришли почти 50 человек — среди них были родственники и сторонники задержанных. Собравшиеся раскритиковали решение суда и тот факт, что заседание было закрытым.

По словам родственников Искакова, блогер баллотируется в депутаты по Ленинскому избирательному округу, и последний приговор ограничит его права на участие в выборах.

«Это не тяжкое преступление. Поэтому по закону его должны были освободить из-под стражи. Почему его не выпускают, для нас тоже остается загадкой», — сказал адвокат Шердор Абдыкапаров.

Митинг в Селекционном

Сокулукский райсуд водворил блогера Эртая Искакова и двух жителей села Селекционное на два месяца в СИЗО-1 Бишкека 17 июля.

Всех их задержали 14 июля, когда они и другие жители села Селекционное вышли на митинг из-за отсутствия питьевой воды. По данным милиции, в тот день более 100 жителей перекрыли южную магистраль и не давали автомобилям проехать. В результате переговоров, 15 июля в 02:00 ночи дорогу открыли, а собравшиеся разошлись.

По версии милиции, именно Искаков является зачинщиком протеста, который якобы призывал местных жителей к «радикальным мерам». В итоге на Искакова и двух других участников митинга возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное перекрытие дорог» и «Хулиганство».