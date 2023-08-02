Ак-Суйский райсуд изменил своё решение о мере пресечения для обвиняемого в изнасиловании 51-летней женщины с домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-служба Верховного суда.

Такое решение райсуд вынес 31 июля после того, как факт изнасилования вызвал общественный резонанс и люди вышли на митинг.

Что случилось?

В интервью изданию «Турмуш» 51-летняя жительница села Жылдыз Ак-Суйского района рассказала, что инцидент произошёл ночью 26 июля. Тогда сельчанин Б.Р.Б. 1977 года рождения силой посадил ее в автомобиль, вывез в поле где избил и изнасиловал женщину.

«Кое-как выбралась из ямы. Добралась до дома. Рассказала о произошедшем родным. Они отвезли меня в больницу. Написала заявление в милицию», — рассказала она журналистам.

Факт зарегистрировали в ОВД Ак-Суйского района, а в отношении Б.Р.Б. было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Ак-Суйский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Односельчане потерпевшей возмутились решением суда и вышли на митинг. Активист Максат Акматов заявил, что избранная судом мера пресечения является необоснованной. Он добавил, что после решения суда обвиняемый ездил по селу на автомобиле и кричал: «Ничего вы со мной сделать не можете».

После того, как случай с изнасилованием и несправедливым решением суда вызвал общественный резонанс, следователь ОВД внес на рассмотрение суда ходатайство о заключении обвиняемого под стражу по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья». А судья Верховного суда Замирбек Базарбеков 1 августа провёл оперативное совещание, «связанное с действиями судьи Ак-Суйского района Иссык-Кульской области А.Мойдунова, отпустившего из-под стражи обвиняемого по факту изнасилования, получившее широкий общественный резонанс».

После совещания судья Абдисалам Мойдунов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Прошение судьи направлено в Совет судей.

Насилие в отношении женщин

В 2021 году Кыргызстан занял 97-е место в глобальном индексе благополучия и безопасности женщин в мире, став самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

В отчёте международной правозащитной организации Amnesty International на 2021 год отмечено, что в Кыргызстане широко распространено насилие в отношении женщин.

Если вы стали свидетелями или жертвами насилия, то для получения помощи можете обратиться в милицию или кризисные центры по республике.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие:

кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;

кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;

ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;

кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;

кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;

кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077.

Авторка: Нагима Болотбекова

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