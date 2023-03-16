В обзоре говорится, что в 2021 году из 10 151 зарегистрированных случаев семейного насилия, лишь 256 (2,5%) завершились возбуждением судебных дел. 2021 году в кризисные центры обратились 15 696 человек — 12 559 из них женщины. Самой частой причиной обращений было семейное насилие.

Дисбаланс в домашнем труде

Согласно отчету, женщины в Кыргызстане тратят почти в 5 раз больше времени на неоплачиваемый домашний труд по сравнению с мужчинами. Это, подчеркивают исследователи, основное препятствие для женщин при поиске работы.

«63,4% женщин трудоспособного возраста указали, что не работают по причине ведения домашнего хозяйства. Тем временем, работающие женщины затрачивают в 6,5 раз больше времени на домашние дела, чем работающие мужчины. В итоге, у женщин остается в 1,4 раза меньше свободного времени на досуг, чем у мужчин», — говорится в отчете.



Дисбаланс в экономической активности

Исследователи указали, что в Кыргызстане уровень занятости женщин не превышает 42,4%.

«Уровень женской безработицы в 1,3 раза превышает уровень безработицы мужчин», — указано в отчете.

Наибольший разрыв в уровне занятости между мужчинами и женщинами наблюдается в возрасте от 25 до 34 лет. Это зачастую обусловлено рождением детей у женщин этой возрастной группы.

Неравенство сохраняется и в оплате труда женщин и мужчин. Средняя заработная плата женщин на 25% меньше средней зарплаты мужчин.

Дисбаланс на руководящих должностях

«Участие женщин на уровне принятия решений также остается на низком уровне», — говорится в отчете.

Это происходит несмотря на нормы избирательного законодательства, которые прописывают квоты для женщин.

«Из года в год число женщин-парламентариев в Кыргызстане продолжает сокращаться», — подчеркивают исследователи.

Согласно отчету, в 2021 году доля женщин в Жогорку Кенеше составила всего 20,5%. На госслужбе тоже сохраняется тенденция преобладания мужчин (59,3%), но наибольший гендерный дисбаланс остается на уровне политических и специальных должностей, где доля женщин составляет всего 24,2%.

При этом в отчете говорится, что в стране растет доля женщин на руководящих должностях — в 2021 году составила 42,9%. Наибольшее число женщин-руководителей значится среди индивидуальных предпринимателей.