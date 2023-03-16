Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение о государственных закупках товаров, производимых на территории Кыргызстана. Об этом сообщили в администрации президента.

Согласно документу, государственным и муниципальным предприятиям, а также компаниям с госдолей в 50 и более процентов рекомендовано в приоритетном порядке закупать товары у отечественных производителей.

Также Кабмину поручено установить изъятие из нацрежима товаров отечественного производства, закупаемых для госнужд.

Национальный режим позволял зарубежным товарам и услугам участвовать в госзакупках на равных условиях с товарами и услугами, произведенными в Кыргызстане.

Изъятие из нацрежима товаров и услуг кыргызского производства дает им приоритет при госзакупках по сравнению с товарами и услугами из-за рубежа.

Вводятся такие ограничения Кабмином для защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики и поддержки местных товаропроизводителей.