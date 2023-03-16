Госкомитет нацбезопасности задержал бывшего вице-премьер-министра и экс-главу Госкомитета промышленности Дуйшенбека Зилалиева. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По версии следствия, Зилалиев в 2017 году получил $50 тысяч за обещание решить вопрос с выдачей лицензии на месторождение с полезными ископаемыми.

«Однако, со стороны З. Д. Т. взятые обязательства не были исполнены и полученные средства не возвращены», — сообщили в ГКНБ.

15 марта его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Дуйшенбек Зилалиев не первый раз становится подозреваемым по уголовному делу. В декабре 2018 года его задержали по подозрению в «незаконном обогащении».

У экс-чиновника нашли незадекларированный $1 миллион, квартиры, офисные помещения и драгоценности. При этом, по официальным данным, доходы Зилалиева и его супруги с 2011 по 2017 годы составили всего 3 млн сомов.

Сам Зилалиев утверждал, что на него и его семью давят, чтобы он дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В июне 2021 года Верховный суд оправдал Зилалиева и отменил приговоры Первомайского районного суда Бишкека от 5 октября 2020 года и Бишкекского городского суда от 15 марта 2021 года.

Дело Зилалиева направили на новое рассмотрение в Первомайский районный суд «ввиду допущенных процессуальных нарушений, влекущих отмену постановленных приговоров».

В декабре 2021 года Первомайский районный суд отпустил его под подписку о невыезде.