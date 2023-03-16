Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев подтвердил «Клоопу», что Садыр Жапаров вылетел в Анкару 15 марта на частном самолёте. По его словам, деньги были потрачены только на топливо, но не на аренду самолета.

«На сегодня еще не завершена процедура оформления борта в лизинг. Поэтому по согласованию с компанией-владельцем, кыргызская сторона понесла расходы только на авиатопливо», — сказал Султанбаев.

По данным сервиса Flightradar24, Садыр Жапаров вылетел в Анкару на бизнес-джете авиакомпании Air X Chapter, модель борта — Embraer Lineage 1000.

Стоимость одного часа перелёта на таком борте стоит $14 850.

Эту информацию выяснили журналисты Factcheck.kg, когда изучали детали рейса президента.

Жапаров не первый раз пользуется самолётом авиакомпании Air X Chapter. В феврале 2022 года он летал на таком самолёте в Китай, а в конце октября 2021 года на конференцию в Шотландию.

В администрации президента по обоим случаям заявляли, что решение о вылете на частном самолёте принято из-за невозможности приземления в этих странах самолета ТУ-154, на котором летает президент. В связи с этим власти готовились приобрести в лизинг один из частных самолетов — либо Bombardier Challenger, либо Embraer Legacy.

Журналисты Temirov Live недавно подсчитали, что полеты президента Садыра Жапарова и главы Кабмина Акылбека Жапарова на частных самолетах с сентября 2022 года оцениваются в $573 тысяч евро (53,5 млн сомов).