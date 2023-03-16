Госкомитет нацбезопасности задержал главного врача Национального госпиталя Токтобая Маанаева. Об этом в ГНКБ сообщили 16 марта.

По версии следствия, Маанаев организовал коррупционные схемы в виде поборов, откатов на тендерах и закупок лекарств у аффилированных поставщиков, что влияло на социально уязвимый слой граждан, которые не могли получить льготное лечение.

«Зафиксировано более 20 фактов поборов у медперсонала Нацгоспиталя. Так, Токтобай Маанаев, не являясь практикующим врачом, в корыстных целях создал невыносимые условия для заведующих отделениями и врачей, незаконно вынуждая их на систематической основе получать у пациентов и передавать ему деньги», — сообщили в ГКНБ.

Следствие также выявило, что Маанаев получал незаконный доход от госзакупок. Один из таких тендеров провели в октябре 2022 года, когда победившая компания сделала поставку лекарств по завышенной стоимости. В результате ущерб государству составил 36 млн 205 тысяч сомов.

В результате другого тендера на 25 млн сомов 510 тысяч сомов, который провели в мае 2022 года, бюджету нанесли ущерб на 11 млн 723 тысячи сомов, сказали в ГКНБ.

Всего по данным Госкомитета, ущерб государству превысил 40 млн сомов.