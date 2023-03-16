В посте говорилось, что тариф для населения составляет 0,77 сома за киловатт-час электричества и это меньше себестоимости в 3,1 раза.

«Мы должны перейти на реальную себестоимость электроэнергии [2,31 сома]», — говорилось в посте.

Однако спустя некоторое время этот пост со страницы Минэнерго удалили. Удаление поста заметили СМИ.

В Минэнерго пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее министерство уже вынесло на общественное обсуждение проект постановления, в котором предлагает повысить тариф на электроэнергию до 1 сома за один киловатт/час. Сейчас население платит 0,77 тыйынов за киловатт/час. При этом стоимость электроэнергии повышается до 2,16 сомов при преодолении порога в 700 киловатт/часов.

В постановлении минэнерго указывается, что в стране останется двухступенчатый тариф, но лимит будет увеличен. Стоимость электроэнергии для населения вырастет с 1 сома при преодолении лимита в полторы тысячи киловатт/часов. Тогда каждый киловатт/час будет обходиться в 2,16 сома.

Ввести новые тарифы предлагают с 1 мая 2023 года.

При этом тариф для малообеспеченных семей и жителей высокогорья останется без изменений.

В 2023 году президент Садыр Жапаров выступил за повышение тарифов за электроэнергию. До этого он делал такие заявления в 2021 и 2022 годах.

На этот раз Жапаров написал о повышении тарифа с 0,77 сомов за киловатт/час до 1 сома. Повышение тарифа Жапаров аргументировал тем, что если этого не сделать, то Кыргызстан рискует «навсегда потерять нашу энергетическую отрасль».

«Потому что к себестоимости произведенной у нас электроэнергии в 21 тыйынов добавляются затраты на оплату труда энергетиков, замену устаревших трансформаторов, проводов, столбов, и стоимость 1 кВтч электроэнергии в итоге составляет 2 сома 38 тыйынов», — написал Жапаров.