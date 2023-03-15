12 марта в соцсетях появилось видео с камер видеонаблюдения бишкекского ресторана, где произошла массовая драка с участием депутата Жогорку Кенеша Жаныбека Абирова. Генпрокуратура захотела привлечь нардепа к ответственности, для чего запросила согласие парламента, но некоторые его представители не видят в поведение своего коллеги ничего плохого.

«Все мужики дерутся»

Считает депутат и член специальной комиссии, которая решит привлекать ли Абирова к ответственности, Жусупбек Коргонбай уулу.

«Жаныбек Абиров мой коллега, мы с ним еще в Бишкекском горкенеше вместе заседали. Всякое бывает. Все, кто называют себя мужиками, дерутся. А в этот раз просто все стало публичным, камера помешала. Но я желаю пострадавшему быстрее выздороветь и удачи. Сегодня я узнал, что он написал встречное заявление и они помирились», — сказал Коргонбай уулу.

Еще один член комиссии депутат Фархад Алимжанов попросил кыргызстанцев простить Абирова, чтобы «молодой и перспективный политик» не сломался «из-за одной ошибки».

«Перед священным месяцем Рамазан думаю будет уместно всем нам простить друг друга. Все мы люди и всем нам свойственно ошибаться», — написал Алимжанов.

Про ошибку говорил и депутат Тазабек Икрамов. «Абиров же извинился. […] Это же молодость. Всякое бывает. Потолкались, поругались. Я не вижу необходимости сажать Абирова, но нужно дождаться итогов расследования», — сказал Икрамов.

Нардеп и бывший генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев считает, что у Абирова могли быть свои причины для такого поведения.

«Я же тоже мужчина и я знаю, как происходят такие дела, но по Абирову я бы не сказал, что он был способен на такое», — сказал Сатыбалдиев.

Депутат Эмиль Токтошев считает, что Абирова могли довести или на него могли напасть.

«Это неправильно и неэтично, но надо у самого Абирова спросить. Может довели, может нападение было, у нас же есть закон о самозащите», — сказал Токтошев.

Драка с участием Абирова

По информации милиции, ночью 12 марта примерно в ресторане «Золотой Дракон» двух сотрудников ГБР «беспричинно избила» группа из 7-8 человек, среди которых был депутат Жаныбек Абиров.

Один из пострадавших в результате драки получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. У него закрытая черепно-мозговая травма, контузия глаза и сломанный нос.

Действия депутата осудил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, отметив, что такое поведение «не соответствует стандартам этики госслужащего такого ранга». Он сообщил, что президенту доложили о драке с участием Абирова.

Сам Абиров через два дня после произошедшего попросил прощения и признал, что он, как народный избранник, «не должен был поддаваться эмоциям». Депутат сообщил, что готов сотрудничать с милицией, предоставить всю необходимую информацию и понести ответственность по закону.

Однако позже стало известно, что пострадавший написал встречное заявление и отказался от всех претензий.