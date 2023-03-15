Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании основателя программы «Электронный дневник», который работал в системе Министерства образования.

По версии следствия, подозреваемого задержали за мошенничество и укрытие от налогов в особо крупном размере.

«Основатель программного обеспечения, в целях материального обогащения, войдя в сговор с должностными лицами используя двойную бухгалтерию уклонялись от уплаты налогов, предоставляя фиктивные сведения о полученных доходах», — сообщили в ГКНБ.

Из-за мошеннической схемы в бюджет страны не поступило более 19 млн сомов. Также задержанный с сообщниками обманом получил деньги соучредителей. Подозреваемого 13 марта водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.