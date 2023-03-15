Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале опубликовал видео, в котором милиционеры совместно с группой быстрого реагирования приходят с обыском в дом к бишкекчанину. По его словам, во время обыска сотрудники УВД Октябрьского района якобы подкинули пистолет мужчине.

Бекешев написал, что видеозапись произошедшего ему предоставили пострадавшие. По его словам, ранее МВД распространило видео, как в доме бишкекчанина нашли боевой пистолет.

«Пистолет сотрудники милиции Октябрьского РУВД принесли с собой. Это заметно по видеозаписям, которые сотрудники не смогли обнаружить. После вторжения в квартиру, милиционеры выключали электричество и искали все камеры и также изъяли все видеозаписи», — написал он.

Депутат утверждает, что есть и другие доказательства «подставы», которые пострадавшая сторона предоставит во время следствия.

«По некоторым данным, этот пистолет нашли сами сотрудники милиции и он хранился как вещдок по другому делу», — добавил он.

Что говорят в МВД?

В МВД заявили, что информация, которую распространил Бекешев, недостоверна.

«Подобные необоснованные заявления подрывают репутацию и авторитет правоохранительных органов. Считаем, что политики, особенно народные избранники, должны быть максимально объективны, взвешены и осторожны в своих высказываниях», — заявили в МВД.

По информации ведомства, пистолет нашли в квартире мужчины 1991 года рождения, который подозревается в краже этого оружия. Заявление о краже пистолета подали пострадавшие бишкекчане, которые рассказали милиции, что из их дома украли ювелирные изделия и пистолеты, хранившийся в сейфе.

«В одной из комнат квартиры при обыске обнаружен и изъят пистолет марки ТТ калибра 7,62 с двумя магазинами и патронами. По установленным данным оружие наградное и было похищено в конце января текущего года», — сообщили в МВД.