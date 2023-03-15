В ночь на 15 марта из СИЗО-1 Бишкека госпитализировали фигуранта Кемпир-Абадского дела Улукбека Маматаева. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом сообщили правозащитница Азиза Абдирасулова и активистка Касиет Мамырбай.

«Вчера ночью у Маматаева начался приступ, его увезли на скорой в горбольницу, — говорит Мамырбай. [Врачи] обнаружили огромный камень в желчном пузыре. Также в желчном пузыре была водянка. То есть если бы [желчный пузырь] лопнул, один Бог знает какой был бы исход. Сейчас состояние Улукбека Маматаева оценивается как тяжелое».

Адвокат Асель Аргымбаева сообщила «Азаттыку», что мужчина пока не пришел в сознание. Меру пресечения, говорит адвокат, ему не изменили.

«Возможно, пока не станет лучше, останется в больнице», — сказала она.

Маматаев не единственный фигурант Кемпир-Абадского дела, которого госпитализировали из СИЗО в тяжёлом состоянии. До этого госпитализировали экс-судью Конституционного суда Клару Сооронкулову, однако после операции её вернули под стражу, несмотря на запрет врачей.

Активистку Перизат Суранову и экс-депутатку Орозайым Нарматову, которых также госпитализировали, отпустили под домашний арест по состоянию здоровья. В больницу также попал политик Равшан Джеенбеков, однако меру пресечения ему не меняли.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Все они публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают эти высказывания реальной причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, считает, что они якобы готовили полномасштабные митинги (что не запрещено законами Кыргызстана) и хотели захватить власть.

Но не все задержанные были на встречах, о которых говорит следствие, и не все состояли в этом комитете. Несмотря на это, обвинительное заключение всех фигурантов практически идентичное. Большая часть задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД решило полностью засекретить Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта стало известно, что Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности.