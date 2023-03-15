Экс-судью Конституционного суда и фигурантку Кемпир-Абадского дела Клару Сооронкулову после операции в больнице 14 марта вернули в СИЗО, несмотря на запрет врачей. Об этом «Азаттыку» рассказала адвокатка Чинара Джакупбекова.

По ее словам, после операции врачи сделали заключение о том, что Сооронкулову в период реабилитации нельзя содержать в СИЗО. Адвокатка говорит, что подобные действия противоречат гуманности.

«Я направляла следователю заключение врачей, что ей нельзя пребывать в изоляторе, но он никак не отреагировал. Она не может долго стоять, она нуждается в дополнительном лечении», — сказала Джакупбекова.

Сооронкулову перевели в больницу 20 февраля для обследования и проведения операции. 10 марта, когда Сооронкулова еще лежала в больнице, Бишкекский горсуд отказал в изменении меры пресечения.

Согласно действующему решению Первомайского райсуда Сооронкулова останется под арестом до 20 апреля. Кроме того, экс-судье предъявили еще одно обвинение за перепост публикации, якобы принадлежащей Мирлану Ураимову в Facebook.

Сооронкулова не единственная фигурантка Кемпир-Абадского дела, которую перевели из СИЗО в больницу по состоянию здоровья. До этого госпитализировали активистов Улукбека Маматаева и Перизат Суранову, политика Равшана Джеенбекова, а также экс-депутатку Орозайым Нарматову. Но только Суранову и Нарматову суд согласился перевести на домашний арест по состоянию здоровья, остальные после лечения должны вернуться в камеры СИЗО.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Все они публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают эти высказывания реальной причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, считает, что они якобы готовили полномасштабные митинги (что не запрещено законами Кыргызстана) и хотели захватить власть.

Но не все задержанные были на встречах, о которых говорит следствие, и не все состояли в этом комитете. Несмотря на это, обвинительное заключение всех фигурантов практически идентичное. Большая часть задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД решило полностью засекретить Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности.