Президенту Садыру Жапарову доложили о драке с участием депутата парламента Жаныбека Абирова 12 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Эрбол Султанбаев.

«МВД поручено провести всестороннее расследование обстоятельств произошедшего. Данное поведение не соответствует стандартам этики государственного служащего такого ранга», — написал Султанбаев.

Драка с участием Абирова произошла в Бишкеке возле ресторана по улице Элебаева. После драки с заявлением в милицию обратился пострадавший, сообщивший, что его избил неизвестный.

Пострадавший обратился в Нацгоспиталь, где ему поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма.

Факт зарегистрировали в журнале учета информации УВД Октябрьского района и назначили судмедэкспертизу. В милиции добавили, что все участники инцидента установлены.