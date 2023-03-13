Баткенцам, пострадавшим во время вооруженного конфликта в сентябре 2022 года, аннулировали кредиты на 36,2 миллиона сомов. Кредиты аннулировали 377 баткенцам. Об этом 10 марта сообщили в Нацбанке.

Всего в Нацбанк обратились 514 жителей с заявлением, что не могут оплачивать кредиты. При этом заявления все еще продолжают рассматривать.

В регуляторе добавили, что по 227 кредитам на сумму 66,5 млн сомов изменили сроки или условия уплаты.

Финансово-кредитные организации с 18 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года в срочном порядке и с облегченными условиями выдали кредиты 27 тысячам 207 жителям Баткена. Общая сумма кредитов составила 2 млрд 799 млн сомов.

Вооруженный конфликт на границе

В 2022 году 14-17 сентября на кыргызско-таджикской границе произошли вооруженные столкновения. В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Пострадали более 200 человек. Почти 140 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать, сотни семей остались без крова.

Власти не раз давали обещания, что строительство домов в Баткене завершится до начала холодов. Однако эти обещания не были выполнены. В 2023 году остались жители, проживающие у родственников или в съемных домах. Они требовали от властей страны, чтобы те решили вопросы с границей и ускорили строительства их домов.

На 24 февраля построили 332 дома и были сданы в эксплуатацию. Остальные 86 домов будут готовы в конце марта. Предварительный материальный ущерб Кыргызстана из-за вооруженного конфликта на границе оценили в размере 3 млрд 130 млн сомов.

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Автор: Рустам Турсунбеков