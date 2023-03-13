Шестидесятилетняя малазийская актриса китайского происхождения Мишель Йео выиграла «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Всё везде и сразу». Она стала первой азиаткой в мире, выигравшей эту награду за все 95 лет существования премии.

«Для всех мальчиков и девочек, которые выглядят как я. Пусть эта награда станет для вас маяком возможностей и доказательством того, что мечты сбываются. И еще… Женщины, никому не позволяйте говорить, что вы уже “не в том возрасте” для достижения цели. Не сдавайтесь», — сказал Йео со сцены и посвятила эту победу своей 84-летней матери.

А вручала статуэтку Йео актриса Хэлли Берри, которая была первой темнокожей актрисой, получившей премию «Оскар».

Картина «Всё везде и сразу» рассказывает историю семьи иммигрантов в США, у которых в жизни не всё ладится. Но всё меняется, когда в их в жизни появляется возможность путешествовать в параллельные вселенные. Этот фильм ранее принес Йео «Золотой глобус», премию Гильдии актеров США и премию Сатурн.

На «Оскаре» «Всё везде и сразу» победил в номинациях за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий. Фильм был лидером по числу номинаций на «Оскар» — картина претендовала на награды Киноакадемии в 11 категориях, а победила в семи.

Премию «Оскар» не раз обвиняли в том, что среди номинантов и победителей преимущественно белые мужчины. В соцсетях даже запускали протестные хештеги #OscarsSoMale и #OscarsSoWhite. Издание Deutsche Welle посчитало, что за всю историю «Оскара» женщины были представлены лишь в 28% номинаций.

60-летняя Мишель Йео начала свою актерскую карьеру в 1980-х и на её счету уже более 60 фильмов. В числе наиболее известных: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Мемуары гейши», «Мумия: гробница императора драконов», «Стражи Галактики. Часть 2», «Безумно богатые азиаты» и «Шан-Чи и легенда десяти колец».