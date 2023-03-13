Книгу американских экономистов Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные» (“Why Nations Fail”) перевели на кыргызский язык. Об этом сообщили в издательстве Bugupress, которая и перевела книгу.

Презентация книги пройдет в Бишкеке 14 марта в 10:00 в отеле Novotel, где будет один из ее авторов — экономист Джеймс Алан Робинсон. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации.

Книгу, которую признали бестселлером издательства New York Times и The Wall Street Journal, на кыргызский язык перевел доктор тюркологических наук Мирланбек Нурматов. Издательство Bugupress взяло авторские права и публикацию книги.

Авторы книги попытались разобраться почему некоторые страны развиваются, а некоторые нет. В книге каждая мысль дана историческими, современными примерами и иллюстрациями.

В ней авторы анализируют о странах, расположенных рядом, но идущих разными путям, например, Северная Корея и Южная Корея или Ботсвана и Зимбабве.

Убедительные аргументы, которые приводят авторы в книге, помогли ей стать мировым бестселлером. “Why Nations Fail” издали в 2012 году, а в 2016 году ее выпустили на русском языке под названием «Почему одни страны богатые, а другие бедные».

Автор: Бакай Алмаз