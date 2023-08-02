Президент Садыр Жапаров выпустил собственную книгу под названием «Жаны Кыргызстанды куруунун багыты» («Путь построения нового Кыргызстана»). Об этом сообщили в госинформагентстве «Кабар».

Книга, написанная Жапаровым, разделена на четыре главы:

возникновение идеи построения нового Кыргызстана;

главные направления основы государственной идеологии;

национальные традиции, особенности, обычаи, культура, кухня;

заключение.

Сообщается также, что в книге говорится об истории, настоящем и будущем Кыргызстана. В самой книге представлены размышления Жапарова о Кыргызстане на фоне происходящих событий в мире.

В книге президент также рассказывает об идее зарождения идеологии построения нового Кыргызстана. Мотивацией этому стала история кыргызского народа.

Жапаров также разделяет идеологию на два направления – это государственная и национальная. К первой он относит донесение до граждан цели для роста государства в разных сферах.

А под национальной идеологией президент понимает сам народ, «который на протяжении веков хранит и чтит особенности кыргызского народа». В заключении Жапаров призвал граждан объединиться вокруг идеи построения нового Кыргызстана.