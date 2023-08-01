Глава Кабмина Акылбек Жапаров поручил в оперативном порядке выдать аттестаты выпускникам учебно-воспитательного комплекса «Ай Кью» по итогам 2022–2023 учебного года. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе Кабмина.



Также Жапаров поручил соответствующим уполномоченным и правоохранительным органам незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших подобную ситуацию.

«В целях недопущения подобных случаев, также поручено в установленном порядке внести на рассмотрение Кабмина проекты решений о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие лицензионную деятельность образовательной системы», — говорится в сообщении Кабмина.



Ранее Минобразования отказывалось выдать аттестаты выпускникам «Ай Кью» из-за того, что у частной школы не было лицензии на обучение учеников в формате экстерната, то есть два класса за один год. Замглавы ведомства Токтобубу Ашимбаева говорила, что министерство обратится в правоохранительные органы по поводу привлечения руководства «Ай Кью» к ответственности и того, что они незаконно брали деньги с родителей.



«Азаттык» писал, что в «Ай Кью» экстерном обучались 84 подростка. Стоимость контракта за одного школьника составляет 60-70 тысяч сомов в год. В конце учебного года эти учащиеся сдали государственные экзамены, ОРТ, а некоторые уже даже успели поступить в вузы.

Фото на главной: Kaktus.media.