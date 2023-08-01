На 246 км автодороги Бишкек – Ош частично открыли для проезда водителей новый туннель длиной 460 метров. Об этом 1 августа «Клоопу» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.



В ведомстве рассказали, что 1 августа по новому туннелю пустили транспорт. В этот же день закрыли объездную дорогу, по которой водители ездили во время строительных работ. В Минтрансе добавили, что официальное открытие туннеля будет позднее.

По их информации, так называемая «противолавинная защитная галерея» в высоту достигает 8,6 метров, а в ширину — 10,5 метров. В министерстве сообщили, что подрядчик обязался в течение августа завершить дополнительные работы по верхнему дренажу, зоне разворота и обратной засыпке, а в сентябре — ввести туннель в полную эксплуатацию.

До 30 сентября 2024 года подрядчик будет устранять дефекты за свой счет, если их выявят. Защитную галерею построили на грант Японского агентства международного сотрудничества (JICA), которое выделило 4 млрд 288 млн японских йен. В Минтрансе говорят, что туннель построили, чтобы повысить трафик и безопасность на трассе Бишкек – Ош.

Строительные работы туннеля начались еще в 2019 году, но в 2020 году их пришлось приостановить из-за пандемии COVID-19. В апреле 2021 года министерство сообщило о возобновлении работ на участке.