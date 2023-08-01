В Минздраве сообщили, что глава ведомства Гулнара Баатырова 1 августа провела совещание, где обсудили ситуацию с зарплатами в Центре экстренной медицины (ЦЭМ) Бишкек. Утром сотрудники столичной скорой помощи вышли на митинг с требованием повысить заработную плату. Также они говорили, что их зарплата с каждым месяцем уменьшается.

Директор ЦЭМ Искендер Шаяхметов на совещании с главой Минздрава рассказал о ситуации с зарплатами и напомнил, что сотрудники получают гарантированную зарплату, а также имеют надбавку в виде коэффициента трудового участия (КТУ), который формируется за счет экономии фонда оплаты труда. Кроме того, начиная с 2020 года до апреля 2022 года сотрудникам скорой платили за транспортировку больных с COVID-19. Врачам – 750 сомов, среднему персоналу – 600, младшему персоналу и водителям по 500 сомов.



«При проверке начисления заработной платы сотрудникам, выяснилось, что информация о понижении заработной платы некоторых сотрудников ЦЭМ с 25 тысяч сомов до 11 тысяч не подтвердилась. Был проведен тщательный анализ данных, и выяснилось, что сотрудникам была начислена правильная заработная плата в полном объеме. Однако, у одного из фельдшеров было обнаружено неполное выполнение месячной нагрузки (неполные дежурства), что привело к уменьшению его заработной платы. При полной отработке у данного специалиста начисления составят 25 тысяч сомов», — рассказал Шаяхметов.



По итогам совещания Баатырова поручила Финансовому управлению и ФОМС просмотреть начисления заработной платы сотрудникам столичной скорой. Также она отметила необходимость проводить регулярные аудиты и проверки, чтобы обеспечить прозрачность в расходовании бюджетных средств.



Кроме того, она поручила директору ЦЭМ Бишкека улучшить работу по информированию сотрудников о начислениях и заработной плате.

«Надо установить регулярную коммуникацию с коллективом, предоставлять своевременную информацию о проводимых работах как администрации, так и министерства здравоохранения, включая информацию о начислениях заработной платы, особенно когда происходят изменения в системе оплаты труда», — подчеркнула глава Минздрава.



Утром 1 августа сотрудники столичной скорой помощи, недовольные низкой оплатой труда, вышли на митинг к Минздраву с требованием повышения зарплаты. Один из митингующих рассказал, что сейчас сотрудники столичной скорой в среднем получают 11-15 тысяч сомов.



Руководство ЦЭМ же объясняло это тем, что на зарплаты повлияли отпускные и увольнительные. По словам Шаяхметова, 160 сотрудников столичной скорой взяли отпуск, на больничном или уволились. На отпускные, увольнительные и компенсации им потратили более 3 млн сомов из фонда КТУ. Также он отметил, что зарплата в ЦЭМ зависит от количества отработанных часов.

29 июня на церемонии празднования Дня медицинского работника глава Кабмина Акылбек Жапаров пообещал повысить зарплаты врачам до 35-50 тысяч сомов. Тогда он говорил, что сейчас врачи получают свыше 19 тысяч сомов, семейные врачи — более 25 тысяч, а средний медицинский персонал получает чуть больше 17 тысяч сомов.

Фото на заглавной иллюстративное.