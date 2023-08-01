В селе Мин-Куш Жумгальского района Нарынской области 1 августа началась рекультивация хвостохранилища «Туюк-Суу». Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Всего, по данным администрации президента, в Мин-Куше имеются четыре хвостохранилища: «Талды-Булак», «Туюк-Суу», «Как» и «Дальнее». Эти урановые хвостохранилища вызывают наибольшее опасение у специалистов, так как чуть ниже расположен оползень.

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«Если он сойдет, то заблокирует узкую долину реки Туюк-Суу, которая в свою очередь впадает в реки Мин-Куш, Кокомерен и Нарын. Может произойти разрушение хвостохранилища с радиоактивными веществами. На этом объекте сложилась аварийная и крайне неблагоприятная природная ситуация, связанная с возможным затоплением хвостохранилища при сходе оползня (Туюк-Суу)», — сообщили в администрации президента.

Ранее, 13 июля, президент Садыр Жапаров уже обсуждал этот вопрос с местными жителями села Мин-Куш и сообщил, что если уровень радиационного фона на этом объекте во время работ превысит допустимые нормы, то рекультивацию прекратят. По итогам встречи местные жители одобрили рекультивацию.

Так, 1 августа там начали переносить отходы с «Туюк-Суу» в хвостохранилище «Дальнее». Сам Жапаров контролировал начало рекультивации по видеосвязи.

В Кыргызстане рекультивация хвостохранилищ идет по программе «Рекультивация территорий государств — членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». В ней также участвуют Казахстан, Россия и Таджикистан.

Рекультивацией на территории Кыргызстана занимается российская госкорпорация «Росатом» совместно с МЧС Кыргызстана.