В мэрии Бишкека сообщили, что с 20 августа в муниципальных автобусах и троллейбусах за проезд можно будет оплатить только в безналичной форме. Наличные деньги за проезд в муниципальном транспорте приниматься не будут.



За проезд можно будет заплатить:

транспортными картами «Тулпар» трех категорий — стандартный, школьный, льготный. С 20 августа стоимость карт снизят до 30 сомов;

картами всех банков Кыргызстана с функцией бесконтактной оплаты;

виртуальной картой NFC;

QR-сканированием в приложении «Тулпар», Balance, Megapay и других;

вводом кода транспорта в приложении «Тулпар».



В муниципалитете рекомендовали горожанам купить карту «Тулпар». Их продают во всех отделениях «Кыргызпочтасы», в офисах мобильных операторов и сами водители автобусов и троллейбусов. Точки продаж синих стандартных карт можно посмотреть тут.

Мэрия Бишкека пытается перейти на полную безналичную оплату в общественном транспорте уже три года. Однако переход несколько раз откладывали.



Систему электронного билетирования «Тулпар» ввели в муниципальном общественном транспорте Бишкека в марте 2020 года. Еще тогда в мэрии Бишкека, говорили, что после введения новой системы оплаты, водители не будут принимать наличные.



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