Оригинал материала опубликован на сайте аналитического издания Cabar.asia. Автор: Мика Окинова

С началом нового политического цикла и постковидной смены власти в Кыргызстане наметилась четкая тенденция – борьба с независимыми медиа и гражданским обществом с одной стороны, и продвижение нарратива «защиты традиционных ценностей», который проявился в беспрецедентном давлении на ЛГБТ+ людей и организации, и активистов с другой.

Борьба с собственными гражданами отбросит развитие страны на многие годы, лишив Кыргызстан демократических достижений и свободы, за которые так много отдал народ. Демонизация ЛГБТ+ людей, разделение граждан на угодных и неугодных, в конечном итоге приведет к еще большей поляризации и повысит конфликтогенность социума. Обществу и особенно гражданскому сектору и медиа следует укреплять отношения солидарности, взаимной поддержки и отстаивания своих прав и свобод.

«Когда они пришли…»

За последние годы понятия «моральные, традиционные ценности» стали визитной карточкой законотворческой деятельности Кыргызстана. Надо отметить, что аппеляции к «морали» и «традиционным ценностям» – не изобретение нынешнего правящего режима. Попытки изобличать многочисленных «врагов морали» часто сопровождали риторику публичных лиц Кыргызстана и в прошлом. Правда с принятием новой Конституции, которая вступила в силу в 2021 году, ситуация стала значительно ухудшаться. Начало меняться многое: полномочия исполнительной власти ограничились и часть ее функций перешли президенту.

Также была создана новая структура – Народный Курултай, который описывается как совещательное, наблюдательное собрание, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Однако, далее идет пункт о том, что Курултай обладает законодательной инициативой, также по предложению данного органа Президент может освобождать с должности членов Кабинета Министров и руководителей исполнительных органов. При этом нет четкого описания о том, кому подчиняется данный орган. Кроме этого члены курултая могут участвовать в формировании одной трети Совета по делам правосудия.

По сути Народный Курултай – это орган, который может выполнять почти все функции Жогорку Кенеша, также обладает правом влиять на назначения кабинета министров, а также влиять на судей через Совет по делам правосудия. Нарушение баланса между тремя ветвями власти и усиление президентской власти с помощью создания нового органа, который может и будет влиять на важнейшие процессы, было не единственным, что изменило Конституцию КР до неузнаваемости. Именно тогда в ней появилась статья о том, что государство может ограничивать законом все, что посчитает противоречащим моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа.

Следом за Конституцией, в законе Кыргызской Республики «Об образовании» появился пассаж о «нравственном воспитании». Разумеется, законы не раскрывают юридическое понятие того, какие ценности считать «моральными», а какое воспитание «нравственным». Потому что юридически эти термины обосновать не представляется возможным. Соответственно данные нормы закона скорее всего направлены на избирательное правоприменение в будущем и ужесточение контроля за теми, кто по мнению власть придержащих, эту пресловутую «мораль» нарушает.

В 2023 году попытка защиты нужных власти ценностей продолжилась. Изменения инициировали в двух законах – «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР» и «О СМИ в КР». Здесь уже дается четкий список информации, которая может навредить. Наряду с запретом жестокости и терроризма, в списке содержится пропаганда «нетрадиционных сексуальных отношений».

При этом, авторы законопроекта не дают определения того, что является традиционными сексуальными отношениями. За распространение такой информации предусмотрены штрафы. Причем ответственность распространяется не только на СМИ в традиционном понимании ее слова. Новые изменения предусматривают, что СМИ могут считаться любые страницы в социальных сетях, которые распространяют информацию.

То есть любая информация, которая касается, например сексуально-репродуктивного здоровья или вопросов гендерного равенства, вопросов ВИЧ могут потенциально считаться пропагандой и налагаться штрафом, вне зависимости зарегистрирована организация как СМИ или нет.

Помимо вышеназванных законопроектов, следует обратить внимание и на законодательные инициативы, которые вызвали негативную реакцию со стороны гражданского общества. В соответствии с новым законопроектом, неправительственные организации (НПО) обязаны проходить сложные процедуры регистрации и получения разрешений на свою деятельность. Правительство имеет возможность контролировать их финансовые операции, а также требовать отчетности о всех видах деятельности. Кроме этого вводится понятие «иностранного представителя» и реестр для организаций, которые получают иностранное финансирование. Данные изменения являются полным повторением аналогичного закона Российской Федерации об «иностранных агентах».

Единственным отличием от российского вдохновителя является несколько иная формулировка. В версии кыргызстанских парламентариев используется слово «представитель», а не «агент». Однако, если аналогичный закон примут в Кыргызстане, он затронет не только гражданское общество или ЛГБТ+ организации или активистов КР, все кыргызстанцы испытают его негативное последствие. Например, по оценке некоторых специалистов, вследствие нечеткого определения терминов и понятий в законе, есть риск, что любой опубликованный в сети текст, может быть признан «политической деятельностью».

Поиск «врагов морали»: облавы, хейт спич, реакционная пропаганда против ЛГБТ+

Параллельно с процессом инициирования этих законопроектов, в медиа также осуществлялась активная борьба с теми, кто на взгляд кыргызстанских деятелей «навязывает» населению Кыргызстана неправильные ценности и неправильную демократию.

Антагонистами государства в этой борьбе стали ЛГБТ+ люди. Статьи о том, как ЛГБТ+ организации пропагандируют разрушение «семейных ценностей» и навязывают «западную демократию» появлялись с завидной регулярностью и сопровождали дискуссию, созданную инициированием законопроектов. К слову, согласно данным Жогорку Кенеша в период с сентября 2022 года по июнь 2023 год было рассмотрено 222 законопроекта, 50 из которых них в последний рабочий день. Эти цифры вызывают вопросы о том, насколько детально и компетентно изучаются законопроекты депутатами.

Небольшой анализ статей такого содержания показывает схожие тенденции: во-первых, повторение риторики – «опасность разрушения нравственности», «неправильная демократия» и т.д. Во-вторых, почти каждая статья упоминает НПО в контексте получения иностранного финансирования, почти в каждой из которых косвенно или прямо упоминается ЛГБТ+ сообщество.

Цель такой информационной кампании – создание среды для дискредитации, распространения стереотипов и предвзятости по отношению не только к ЛГБТ+ сообществу, но и всего гражданского сектора Кыргызстана. Отсутствие релаьных данных и конкретных фактов, подмена политологических терминов делает эти статьи скорее реакционной пропагандой, чем реальным освещенеим событий или образовательными статьями. Эта среда также способствует оправданию дискриминации и насилия по отношению к ЛГБТ+ людям.

В Кыргызстане, ЛГБТ+ люди являются одной из самых дискриминируемых групп населения. Так, согласно отчету ЕСОМ только в 2022 была зарегистрирован и документирован 31 случай нарушения прав ЛГБТ+ людей в Кыргызстане. Большая часть случаев касается дискриминации людей, живущих с ВИЧ со стороны медицинского персонала. Медицинские работники отказывали ЛГБТ+ людям в предоставлении медицинских услуг, оскорбляли и использовали уничижительные выражения, грозили раскрыть статус их здоровья и сексуальную ориентацию.

Следом за медицинскими работниками, чаще всего нарушают права ЛГБТ+ людей сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств. Они организовывают подставные свидания, шантажируют, избивают ЛГБТ+ людей. ЛГБТ+ люди также сталкивались с различными случаями семейного насилия и проблемами в трудоустройстве.

Ситуация в 2023 году не стала лучше. Согласно данным ОО «Кыргыз Индиго» (внутренний документ организации, имеющий конфиденциальный характер – прим. ред.), только за период с января по июнь 2023 года было зарегистрировано 45 обращений за юридической консультацией и помощью от ЛГБТ+ людей.

Представленные данные, отражают только зарегистрированные случаи, когда ЛГБТ+ люди решились обратиться в организации и попытаться защитить свои права. Количество нарушений прав человека, которые остаются вне обзора правозащитных организаций, может превышать официальные цифры в разы.

Стереотипы и предубеждения, которые активно насаждаются обществу и озвучиваются каждый день не только большей частью граждан страны, но и лицами, принимающими решения, создают почву для того, что ЛГБТ+ люди предпочитают не говорить о своих проблемах и быть невидимыми в целях сохранения собственной безопасности.

Если предлагаемые законопроекты примут, то и этих данных не будет. Вместе с этими данными исчезнут данные о гендерном насилии, отчеты и публикации феминистких сообществ исчезнут, потому что в какой-то плоскости вся информация, предоставляемая правозащитными организациями или организациями, которые представляют уязвимые группы (в частности, женщины в сельской местности, молодежь, ЛГБТ+ люди) будет считаться вредной для воспитания детей и пропагандой.

Невидимость проблем не избавляет от них. ЛГБТ+ люди будут продолжать становится объектами преступлений на почве ненависти и это будет оправдано со стороны общества, так как в течение долгого времени в медиа проводилась искусственная антагонизация не только против ЛГБТ+ сообщества, но и всех, кто ассоциируется с правозащитной деятельностью. Выстраивание образа врага, который изнутри подрывает национальную идентичность и мораль, дает почву для того, чтобы дискриминация ЛГБТ+ людей не только была оправдана, но и поощряема со стороны общества.

Последствия такой целенаправленной информационной работы видны уже сейчас. Большое количество статей, а также их взаимосвязь с принимаемыми законопроектами, и все это в рамках публичного нарратива “защиты внутренних интересов” Кыргызстана отразились не только на увеличении количества преступлений на почве ненависти, но и на безопасности пространств и меропритий ЛГБТ+ сообществ.

ЛГБТ+ сообщество в Кыргызстане, несмотря на барьеры в законодательстве, а также дискриминацию, всегда было одним из самых видимых в Центральной Азии. Безопасные пространства для ЛГБТ+ людей, где они могут не только свободно выразить свое творчество, найти себе друзей, а также получить поддержку от других ЛГБТ+ людей, являются жизненно важными не только для комфортного существования, но главным фактором того, чтобы справиться с гнетущим давлением и непринятием в обществе.

Информационная травля в СМИ часто ставит под угрозу срыва мероприятия, организуемые ЛГБТ+ организациями и дружественными инициативами, как и безопасность развлекательных пространств. По словам очевидцев, один из известных гей-баров в Бишкеке был оцеплен в один из июльских вечеров в 2023 году правоохранительными органами, так как напротив бара в тот вечер собрались члены ультраправых групп, которые угрожали посетителям заведения физической расправой. Данное событие никак не свещалось в СМИ.

Консервативный разворот и ретрадиционализация общества Кыргызстана – последствия

Описанные выше случаи дискриминации ЛГБТ+ людей, репрессивного законодательства в отношении демократических инициатив со стороны государства или тотального игнорирования и недосмотра в части защиты прав граждан – часть большого процесса консервативного разворота Кыргызстана. Насколько данный процесс инспирирован пропагандой извне или является частью внутренних процессов в стране – предмет научных дискуссий. Однако наблюдаемые тенденции ретрадиционализации общества и усиления авттритаризма в Кыргызстане очевидны.

Могут ли считаться пропагандой отчеты, которые представляют правозащитные организации? Или правдивые истории ЛГБТ+ людей о том, с каким ужасом они сталкиваются каждый день? Таких материалов крайне недостаточно, большая часть из них написана как правило не ЛГБТ+ людьми или организациями. Существенная часть материалов в медиа – это статьи, в которых нет ни точных цифр, ни реального отражения происходящего. Зато наличествует использование манипуляций разного рода, поиск врагов и создание негативного образа ЛГБТ+.

Идея о том, что ЛГБТ+ сообщество и правозащитные организации преднамеренно навязывают свои взгляды и ценности обществу – это миф, который порождается стереотипами и агрессивной пропагандой. Контр-нарратив состоит в том, ЛГБТ+ люди как и все, стремятся к уважению своих прав и свобод, желая жить свободной жизнью, быть признанными и принятыми обществом.

Мы не можем полностью осознать масштабы всех последствий процессов, происходящих в Кыргызстане в данный момент. Игнорирование стандартов международного права, ограничение свободы слова и доступа к информации, лишение детей возможности на получение базовой необходимой информации, путем введения так называемой необходимой цензуры, преднамеренное ослабление гражданского общества путем навязывания риторики РФ об иностранных агентах и ее детриментное влияние в отношении многих других законодательных инициатив в Кыргызстане – все эти процессы представляют огромный вызов нам как обществу.

Процессы, происходящие в Кыргызстане не уникальны. При всей кажущейся глобальной тенденции приоритезации прав человека, параллельно идут процессы консерватизации и ограничения прав уязвимых групп. Ярким примером этого является то, что происходит в ряде стран Африки или в Индонезии. Так, например, в Гане, где уже существовал запрет на однополые отношения, был инициирован законопроект, который предполагает не только 5 лет отбывания наказания для ЛГБТ+ людей, но и ужесточяет наказание для органиазций и лиц, которые адвокатируют их права.

Кыргызстан идет по следам именно этих тенденций, теряя свои позиции в международных рейтингах и последствия данных процессов негативно скажутся не только на жизни и правах ЛГБТ+ людей, но и на инвестицонной привлекательности страны и будут иметь глубокие негативные последствия на годы вперед.

Права человека не делятся на права большинства и меньшинств, и там, где кажется, что ограничения коснутся только одной группы лиц, нарушения гражданских прав и свобод в конечном итоге затронут каждого.

Что делать?

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что невидимость проблем не исключает их существования. Особенно важно это осознать, когда речь идет об ЛГБТ+ людях, которые сталкиваются с дискриминацией и насилием на почве ненависти. Законопроекты, направленные против этого сообщества, а также инициативы ограничения прав ЛГБТ+ граждан, вызывают серьезные опасения.

Тревожным является тот факт, что некоторые законы и инициативы предполагают ограничение свободы слова и доступа к информации, а также ослабление гражданского общества. Поощрение антагонизма, поляризяции в обществе и создание образа врага, который угрожает национальной идентичности и морали, открывает двери для дискриминации и насилия со стороны большинства к меньшинству.

Стереотипы и предубеждения, распространяемые в несвободных СМИ, вносят свою лепту в формирование негативного образа ЛГБТ+ сообщества. Но давайте задумаемся, кто на самом деле разрушает ценности в нашей стране? Может ли пропаганда прав человека и призыв к толерантности считаться разрушением?

Игнорирование международных стандартов, ограничение свободы слова и доступа к информации, а также ослабление гражданского общества создают тяжелые последствия, которые уже начинают отражаться на нашей реальности. Процессы, происходящие в Кыргызстане, не уникальны, и ограничение прав и консервативные тенденции замечены и в других странах. Однако важно обратить внимание на факты, которые подтверждают нарушения прав ЛГБТ+ людей и других уязвимых групп. Большое количество обращений в правозащитные организации за помощью и консультацией свидетельствует о том, что ситуация требует активных действий и поддержки.

Мы, как общество, имеем возможность повлиять на будущее нашей страны. Защита прав человека должна стать высшей ценностью, а уязвимые группы должны получить поддержку и защиту. Только так мы сможем достичь прогресса и развития, основанных на равноправии, толерантности и уважении к каждому человеку.

Рекомендации

Учитывая сложившуюся ситуацию медиа, НПО и гражданам необходимо консолидироваться. Совместные проекты, информационные кампании сотрудничество помогут укрепить гражданское общество и защитить права уязвимых групп. Примерами таких движений и инциатив является, например, Alliance For Justice (AFJ) в США. ФАО объединяет более 150 организаций, представляющих широкий спектр групп, приверженных прогрессивным ценностям и построению равноправного, справедливого и свободного общества.

С 1979 года AFJ является лидером в защите справедливой и независимой системы правосудия, сохранении доступа к судам и предоставлении другим возможности отстаивать свои интересы. Нам уже сейчас следует создавать подобные объединения, основанные на ценностях свободы и солидарности.

Правительству и парламенту необходимо принять законодательные меры, направленные на защиту от дискриминации по всем признакам, в том числе по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Практика защита прав ЛГБТ+ людей сущетсвует не только в европейских странах. В ЮАР в 1998 году был принят закон, запрещающий дискриминацию по сексуальной ориентаций и конституция гарантирует равные права всех граждан, в том числе ЛГБТ+ людей.

В 2018 году Верховный суд Индии признал однополые отношения между совершеннолетними людьми, отменяя закон, который криминализировал гомосексуальность. Все эти примеры говорят о том, что в целом консервативные общества также могут и должны быть приверженызащите прав каждого человека вне зависимости от их гендерной и сексуальной идентичности.

Представителям медиа необходимо более ответственно относиться к своей работе, придерживаясь высоких стандартов работы и избегая публикаций, которые способствуют распростарнению стереотипов и предрассудков.

Правозащитным организациям следует продолжать работу по защите прав уязвимых групп, консолидируясь с медиа.

Обществу важно проверять информацию, которую они получают через различные ресурсы и не поддаваться манипуляциям. В этом направлении следует усилить работу как медиа, так и в целом неправительственному сектору.