Министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что Министерство финансов взяло на себя обязательство по выплате долгов энергосектора, который составлял, как минимум, 137 млрд сомов.

По его словам, сейчас у энергосектора остался долг в размере 1 млрд сомов.

«Больших долгов сейчас у нас нет. Государство взяло на себя обязательства по выплате долгов, сделано это в целях очищения энергосектора, потому что инвесторы боятся вкладывать средства в сектор, где имеются большие долги. Мы пошли на такие шаги, чтобы была инвестиционная привлекательность», — сообщил Ибраев «Азаттыку».



О том, что долги энергосектора возьмёт на себя Минфин сообщал тогдашний глава Минэнерго Доскул Бекмурзаев в марте прошлого года. Он говорил, что такое решение принял президент Садыр Жапаров.

В январе 2022 года Минфин предложил выплатить кредиты энергокомпаний из республиканского бюджета путем конвертации задолженности энергокомпаний в уставный капитал. В ведомстве отмечали, что это приведет к улучшению состояния энергокомпаний, что в свою очередь увеличит их доходы.



Энергетика — один из самых закредитованных секторов страны. За почти 30 лет независимости, с середины 1990 года по конец 2021 года, Кыргызстан получил $11,5 млрд внешней помощи, из них $2,2 млрд направили на энергетику.

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