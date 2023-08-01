Госфиннадзор предлагает сделать обязательным наличие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), поскольку количество имеющих автострахование водителей остается низким. Такое предложение ведомство сделало в проекте постановления, опубликованном 31 июля.

Для увеличения спроса на ОСАГО финнадзор хочет включить ее в перечень документов необходимых для перерегистрации авто.

В документе говорится, что в случае аварии страхование поможет:

сократить финансовые риски для владельцев автомобилей и возместить ущерб пострадавшим сторонам;

обеспечить соцзащитой водителей, которые не могут позволить себе ремонт или восстановление транспорта третьих лиц.

По данным ведомства, 15 страховых компаний в Кыргызстане оказывают услуги по оформлению автострахования. Цена базовой страховки — 1 680 сомов.

С 1 января 2023 года у кыргызстанцев появилась возможность оформить ОСАГО. Госфиннадзор сообщал, что страховка обязательная и ее должны оформить владельцы всех видов транспорта в Кыргызстане.

Планировалось, что с 1 апреля ГУОБДД начнет штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО — физических лиц на три тысячи сомов и юридических лиц на 13 тысяч.

Однако ряд депутатов просили отсрочку, отмечая, что граждане не успеют к этому времени застраховать свое авто. Позже спикер парламента Нурланбек Шакиев сообщил, что глава Кабмина Акылбек Жапаров согласился с предложением депутатов. Штрафы начнут действовать с 1 января 2024 года на всех физлиц.