С 1 января водители в Кыргызстане могут оформить полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Пока за его отсутствие не штрафуют, но с 1 апреля начнут штрафовать. «Клооп» узнал, сколько стоят полисы, что делать при ДТП, кто и как считает ущерб, и как быть, если вам не хватило страхового покрытия.

На сайте Госфиннадзора сообщается, что страховка обязательная и ее должны оформить владельцы всех видов транспорта в Кыргызстане.

«Закон нужен для того, чтобы потерпевшие смогли получить возмещение за причиненный им вред в результате аварии, а также для защиты интересов владельцев транспорта, застраховавших свою ответственность», – говорится на сайте Госфиннадзора.

Полис можно оформить уже сейчас. Пока это, можно сказать, добровольно. Но с 1 апреля ГАИ начнет штрафовать за его отсутствие физлиц на 3000 сомов и юрлиц на 13 тысяч.

Сколько стоит страховой полис?

Госфиннадзор сообщает, что размер базовой стоимости страхового полиса — 1680 сомов. Но окончательная стоимость полиса не будет одинаковой для всех. Его цена меняется в зависимости от типа транспорта (мощности двигателя), возраста и стажа водителя, а также от того, как часто он попадает в ДТП.

В страховой компании «НСК» рассказали, что средняя стоимость страхового полиса ОСАГО в Кыргызстане составляет:

для владельцев легковушек с объемом двигателя до 2 литров включительно — около 2000 сомов;

для владельцев легковых машин с объемом двигателя свыше 2 и 3 литров включительно — около 2400 сомов;

для владельцев легковых авто с объемом двигателя свыше 3 литров — около 3000 сомов;

для грузовых авто с разрешенной максимальной массой менее 12 тонн, автобусов и микроавтобусов — около 3300 сомов;

для грузовых авто с разрешенной максимальной массой более 12 тонн — около 4000 сомов;

для троллейбусов — около 1600 сомов;

для мототранспорта, прицепов, экскаваторов и бульдозеров — около 900 сомов в год.

От чего еще зависит стоимость ОСАГО?

В «НСК» рассказали, что стоимость страхового полиса зависит еще от нескольких факторов:

Возраст и стаж водителя. Полис обойдется дешевле водителям старше 25 лет и с опытом вождения более трех лет. Но если в полисе пропишут нескольких водителей, ориентироваться будут на самого неопытного. Для юридических лиц применяется максимальный коэффициент, при этом ограничений по допущенным к управлению авто лиц не будет.

Наличие страхового возмещения. Проще говоря, если вы не попадаете в аварии и страховой компании не приходится выплачивать пострадавшим деньги по вашему полису, то страховка для вас будет со временем дешеветь. Если же вы попадаете в ДТП, то каждый такой случай будет повышать стоимость вашего полиса.

Наличие диагностической карты. Если ваше авто прошло технический осмотр, страховой полис обойдется дешевле.

Срок страхования. Как правило, краткосрочный полис обходится дороже годового. Краткосрочные страховые полисы удобны для временно въезжающих на территорию Кыргызстана на своих авто.

Каков размер выплаты при наступлении страхового случая?

В случае аварии страховая компания возмещает:

за смерть потерпевшего – 300 тысяч сомов;

за установление инвалидности потерпевшему:

I группы – 200 тысяч сомов;

II группы – 150 тысяч сомов;

III группы – 100 тысяч сомов;

если инвалидность после ДТП получил ребенок – 200 тысяч сомов;

при причинении увечья, травмы или другого вреда здоровью без установления инвалидности – сумму на фактические расходы на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 100 тысяч сомов;

за причинение вреда имуществу потерпевших – в размере причиненного вреда, но не более 150 тысяч сомов каждому потерпевшему и не более 450 тысяч сомов всем потерпевшим.

В страховой компании «АЮ Гарант» пояснили, что в случае, если в аварии ущерб причиненный автомашине оказался больше 150 тысяч сомов, то остальную сумму виновнику придется платить из своего кармана.

«Либо вы можете приобрести добровольный вид страхования ДСАГО, по нему взять лимит 300–400 тысяч сомов и то, что не хватило по обязательному страхованию покрыть по добровольному виду страхования», — сказали там.

В страховой компании отметили, что те, у кого раньше был ДСАГО, могут оставить его (в дополнение к ОСАГО) или расторгнуть по нему договор. «Это ваше право. Оценивать ущерб будет независимая оценочная компания, которую можем выбрать совместно с самим страховщиком», – отметили в компании.

Что нужно делать в случае ДТП

В случае ДТП надо будет обязательно вызывать ГАИ, как это происходит и сейчас. При этом, если вашу машину отгонят на штрафстоянку, наличие ОСАГО избавит вас от необходимости платить за нее 5000 сомов, как сейчас, утверждают в НСК.

Гаишники ущерб не подсчитывают – о его размере виновник ДТП может договориться самостоятельно с пострадавшим. Если договориться не получается, надо вызвать аварийного комиссара из страховой компании. В случае спора можно отогнать пострадавшую машину на станцию техобслуживания, где мастера смогут оценить ущерб, исходя из стоимости запчастей и работы. Или обратиться к профессиональным независимым оценщикам, которые специализируются на оценке ущерба автомобилям.

Способ оценки ущерба у разных страховых компаний может быть разным. Например, в НСК его оценивает собственная СТО компании. При этом учитывается стоимость новых запчастей. Но если запчасть долго ждать, вам могут предложить поставить бывшую в употреблении.

«Союз водителей» доволен нововведениями

Зампредседателя Общественного объединения «Союз водителей» Дуйшонаалы Токтакунов считает, что обязательное страхование ОСАГО принесет пользу как страховым компаниям, так и гражданам.

«У этого закона очень много позитивных моментов. Союз водителей 10-15 лет назад рекомендовал это. Много раз говорили об этом, но так и не принимали. В других странах без страховки ездить невозможно. Страхуют ответственность водителя, не машину. При аварии будут восстанавливать здоровье и машину пострадавшего. Неплохо же, если вы выплачиваете порядка 2 000 сомов и за вас потом в случае аварии выплачивают пострадавшей машине 150 тысяч сомов», — считает Токтакунов.

Да, это неплохо. Но 150 тысяч хватит только при легком ДТП с дешевым автомобилем. Если вы врезались в BMW X5 2019 года выпуска, то этого, скорее всего, будет мало. У новых машин одна фара может стоить 150 тысяч сомов.

Что делать, если выплат по ОСАГО не хватило?

Страховщики признают, что это очень маленькая сумма. Поэтому, если общий ущерб, нанесенный вами чужой машине, оценят больше чем в 150 тыс сомов, все остальное вам придется заплатить из своего кармана. А ущерб, если вы врезались в Land Cruiser 300, может составить и 500 тысяч, и 1 млн сомов.

Чтобы избежать таких расходов, можно заранее оформить полис добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО). Здесь размер выплат в случае ДТП зависит от стоимости полиса. Например, если вы купили полис ДСАГО за 2500 сомов, то выплаты составят примерно 350 тысяч сомов. Если вы купили полис за 4000 сомов – то покрытие ущерба составит примерно 500 тысяч. А если у вас полис за 9500 сомов – то по нему вы сможете оплатить ущерб чужой машине на сумму более 1 млн сомов.

Но наличие добровольного страхования не избавляет вас от обязанности покупать обязательное. То есть, при наличии ДСАГО вы должны купить еще и ОСАГО, иначе с апреля ГАИ вас начнет штрафовать за его отсутствие. Это выглядит не совсем справедливым со стороны государства и страховых компаний: водитель уже добровольно застраховал свою гражданскую ответственность перед другими участниками дорожного движения, зачем его принуждать делать это еще раз? Тем не менее, это так.

Зато в случае ДТП обладатель двух полисов сможет оплатить ущерб чужой машине сразу из двух источников – и с полиса ОСАГО, и с полиса ДСАГО, объяснили «Клоопу» в страховой компании «Аю гарант». Это дает возможность избежать серьезных неприятностей с владельцами дорогих автомобилей. В НСК, если вам при ДТП не хватило выплат по ОСАГО, за ущерб вы также можете доплатить из ДСАГО. Но обращаться в страховую вам придется сначала по ОСАГО, а потом уже, если не хватило лимита – по ДСАГО.

Третья попытка или как власти пытаются ввести ОСАГО

Сейчас Кыргызстан — единственная страна в ЕАЭС и СНГ, где обязательное страхование гражданско-правовой ответственности еще не работает. Участники ДТП чаще всего пытаются договориться на месте, не вызывая ГАИ. «В ДТП сейчас выигрывает тот, у кого больше связей и знакомств, вне зависимости от того, кто виновен в происшествии», — констатировал в беседе с газетой «Вечерний Бишкек» эксперт по перевозкам Бакыт Молдожанов.

Внедрить обязательное страхование гражданско-правовой ответственности власти Кыргызстана пытаются уже 13 лет. Впервые об этом заговорили в 2010 году, однако воплотить идею в реальность не получилось из-за негативного отношения в обществе. Вернулись к этой теме лишь в 2015 году — тогда кыргызский парламент принял закон об ОСАГО. Но ввести его в действие не получилось. В 2019 году ОСАГО попытались ввести снова, но власти так и не определили ни стоимость страхового полиса, ни суммы выплат по компенсациям, а также не лицензировали для ОСАГО ни одну страховую компанию.

В октябре 2022 года глава МВД Улан Ниязбеков сообщал, что за восемь месяцев 2022 года в Кыргызстане зарегистрировали 4 284 случаев ДТП. Из них 1 567 – столкновения автотранспорта, что составляет 36,6% от общего числа аварий.

Соавтор: Виктор Мухин.