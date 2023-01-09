Новость обновлена в 19:19.

Минобразования продлило зимние каникулы в школах Кыргызстана с 11 до 16 января. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое решение ведомство приняло из-за предстоящих аномальных холодов в Кыргызстане. К примеру, 12 января в Чуйской долине днем похолодает до -20°C.

Ранее Минздрав предложил ведомству перевести школьников на онлайн-обучение, но Минобраз считает, что обучаться дистанционно три дня — неэффективно.

Решение Минобраза не касается детсадов, колледжей и вузов. В ведомстве пояснили, что насчет работы детсадов решение будет приниматься санэпиднадзором, учитывая эпидемиологическую ситуацию на местах.

В связи с продлением зимних каникул сокращается количество дней весенних каникул. Так, согласно решению Минобраза, школьники будут на каникулах весной всего пять дней, вместо запланированных десяти — с 22 марта по 26 марта 2023 года. Занятия начнутся с 27 марта 2023 года.

В конце 2022 года в Кыргызстане наблюдался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, больше всего заболевших было среди детей до 14 лет. По данным Госсанэпиднадзора на 9 января, за прошедшие сутки зарегистрировано 507 случаев ОРВИ и гриппа. В середине декабря количество заболевших за сутки достигало до 9 тысяч. СМИ писали о том, что в больницах Бишкека огромные очереди.

На фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппа с 16 по 24 декабря все школы в стране закрыли на карантин, а учеников перевели на онлайн-обучение.