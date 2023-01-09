Первомайский райсуд Бишкека обязал следователя бишкекского отделения ГКНБ активнее расследовать дело о халатности милиционеров при похищении Айзады Канатбековой. Об этом сообщил адвокат Нурбек Токтакунов.
Однако решение суда не гарантирует того, что следствие будет вестись активнее. Так, дело о халатности сотрудников УВД Первомайского района столицы при поисках девушки, приведшей к её убийству, расследуется уже больше полутора лет.
В феврале 2022 года стало известно, что дело так и не передали в суд. Тогда адвокат Нурбек Токтакунов говорил, что уголовное дело в отношении милиционеров приостановили. А в прокуратуре заявляли, что дело продолжает расследовать ГКНБ.
В апреле генпрокурор Курманкул Зулушев на заседании парламента сказал, что дела о халатности милиционеров приостановлено, но не прекращено.
Также в администрации президента сообщали, что дело находится на стадии расследования в столичном отделении ГКНБ.
Похищение и убийство Айзады Канатбековой
Айзаду Канатбекову похитили для принудительного вступления в брак утром 5 апреля 2021 года. Похищение зафиксировала городская видеокамера. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было нашли тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева.
По версии милиции, Тенизбаев задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Канатбекову.
После убийства девушки, милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении Канатбековой. Позже суд признал их виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору». Все они получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы.
Дело об убийстве Канатбековой прекратили в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева.