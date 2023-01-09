Первомайский райсуд Бишкека обязал следователя бишкекского отделения ГКНБ активнее расследовать дело о халатности милиционеров при похищении Айзады Канатбековой. Об этом сообщил адвокат Нурбек Токтакунов.

Однако решение суда не гарантирует того, что следствие будет вестись активнее. Так, дело о халатности сотрудников УВД Первомайского района столицы при поисках девушки, приведшей к её убийству, расследуется уже больше полутора лет.

В феврале 2022 года стало известно, что дело так и не передали в суд. Тогда адвокат Нурбек Токтакунов говорил, что уголовное дело в отношении милиционеров приостановили. А в прокуратуре заявляли, что дело продолжает расследовать ГКНБ.

В апреле генпрокурор Курманкул Зулушев на заседании парламента сказал, что дела о халатности милиционеров приостановлено, но не прекращено.

Также в администрации президента сообщали, что дело находится на стадии расследования в столичном отделении ГКНБ.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили для принудительного вступления в брак утром 5 апреля 2021 года. Похищение зафиксировала городская видеокамера. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было нашли тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева.