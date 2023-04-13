Прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего начальника ГУВД Бишкек Бакыта Матмусаева в халатности, приведшей к гибели Айзады Канатбековой от рук ее похитителя в апреле 2021 года. Об этом сообщил адвокат Нурбек Токтакунов.

По словам адвоката, дело уже передано в Первомайский районный суд Бишкека для дальнейшего разбирательства. В пресс-службе райсуда «Азаттыку» подтвердили информацию о получении дела и сообщили, что первое судебное заседание состоится 25 апреля.

Обвинения Матмусаеву предъявил следователь ГКНБ 10 апреля.

«Срок давности по инкриминируемой статье истекает через год, а разбирательство может затянуться на долгое время. Техника волокиты в наших судах находится на высоком уровне», — сообщил тогда Токтакунов.

Ранее истек срок давности по делу о халатности милиционеров УВД Первомайского района, которые не провели необходимые поисковые работы, что привело к убийству Канатбековой.

Матмусаев был освобожден от должности начальника столичного ГУВД по итогам служебного расследования, которое провели после убийства Канатбековой. В феврале 2022 года стало известно, что Матмусаев продолжил свою работу в правоохранительных органах. Сообщалось, что его назначили начальником управления правового обеспечения.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля 2021 года. По словам ее матери Назгуль Шакеновой, когда она обратилась в милицию, следователь сказал ей, чтобы она не переживала и добавил, что «скоро на свадьбе будете гулять».

Мать знала похитителя и сообщила милиции, кто он — это был неоднократно судимый Замирбек Тенизбаев, который преследовал Канатбекову и уже пытался ее похитить раньше. Девушка так боялась преследователя, что решила покинуть Кыргызстан, купив билеты в Турцию.

Похищение Канатбековой зафиксировали уличные видеокамеры, поэтому номер машины и количество похитителей были известны сразу.

Спустя два дня после похищения, 7 апреля, в поле недалеко от Бишкека нашли автомобиль, в котором находилось тело уже убитой девушки. В нем же обнаружили труп покончившего с собой Замирбека Тенизбаева. К тому времени машина находилась там уже пару дней. При этом за день до этого следователь убеждал мать девушки, что ее дочь видели в Бишкеке живой и здоровой.

Похищение и убийство девушки и бездействие милиции вызвали общественный резонанс и критику работы правоохранителей.

На следующий день после обнаружения тела Канатбековой сотни граждан, недовольных бездействием милиции, вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Они требовали отставки главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

10 апреля 2021 года МВД сообщило, что после служебного расследования 12 милиционеров освободили от должностей, 27 предупредили о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекратили в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева.

Пятерых соучастников похищения девушки суд признал виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору». Все они получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы.