Айсулуу Тыныбекова 12 апреля завоевала золото на чемпионате Азии в Астане и стала пятикратной чемпионкой Азии. После победы она поделилась своими эмоциями с болельщиками.

«Прошлый год был очень неудачным для меня, поэтому этот чемпионат стал для меня испытанием […] На сегодняшний день я боролась с самой собой. С начала этого года я прохожу серьезные испытания. Все люди видят только достигнутое, то, как мы стоим на пьедестале […] Позади много работы, тяжелые времена. В первую очередь хочу сказать сама себе: “Молодец!” Я горжусь, что я все выдержала. Впереди чемпионат мира, будем готовиться усердно. Благодарю всех болельщиков», — сказала она.