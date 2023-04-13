В Кара-Бууринском районе Таласской области суд приговорил мужчину к трем годам пробационного надзора за избиение жены, которая впоследствии потеряла ребенка в утробе. Об этом «Клоопу» 12 апреля сообщили в суде.

По данным суда, избиение произошло 8 июня 2021. Тогда 31-летняя жительница села Кок-Сай Кара-Бууринского района сообщила милиции, что ее избил 48-летний муж. Пострадавшая была беременна и после избиения обратилась за медпомощью, однако несмотря на это потеряла ребенка.

В итоге судья вынес приговор по статье «Освобождение от наказания с применением пробационного надзора».

Семейное насилие в Кыргызстане

По данным Генерального прокурора Курманкула Зулушева, 2022 году от семейного насилия в Кыргызстане пострадали 8 225 женщин.

Пострадавшими в насилии в основном являются женщины. Кроме того, есть огромное количество случаев насилия, которые не учитываются, потому что не все пострадавшие готовы обратиться в милицию. Это значит, что масштаб семейного насилия намного больше, чем показывает официальная статистика.

Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами.

При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие, а это значит, что пострадавшая женщина может быть убита в любой момент.

Исследование журналисток «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане показывает, что женщин убивают в основном их мужья и партнеры, а сами убийства — это следствие семейного насилия, которое вовремя не предотвращают.

Если вы столкнулись с насилием со стороны своего партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.

Адреса кризисных центров:

Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;

Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608;

Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;

Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;

Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;

Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14, 0 392 251 091, 0 553 835 717;

Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;

Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.

Автор: Рустам Турсунбеков