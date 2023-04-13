Жена независимого журналиста и активиста, задержанного по Кемпир-Абадскому делу Эрлана Бекчороева Шаршегуль Аманова 12 апреля обратилась к президенту Садыру Жапарову.

В обращении она написала, что в обществе среди судей и следователей бытует мнение, что «все зависит от президента» и попросила от Жапарова освобождения ее мужа.

«Судьям, которые обошли законы, сложно обойти вас. После последних “оправданий экс-президентов” стало понятно, что ваш жест стоит выше законов. В связи с чем я верю, что моего мужа отпустят под домашний арест» — написала она.

Аманова напомнила, что на протяжении шести месяцев не удалось доказать вину задержанных по Кемпир-Абадскому делу, и что в районном суде должны рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения ее мужа.

«Шесть месяцев, как мои дети плачут по папе. Возможно я бы не обратилась к вам, если бы они были постарше. Напротив, мы боролись бы с несправедливостью и защищали бы нашего отца. К сожалению, дети маленькие — одному три года, другому только исполнилось полтора года», — сказала она.

До этого Аманова уже беседовала с «Клоопом» и рассказала про жизнь семьи без мужа. Тогда женщина отметила, что Бекчороев единственный кормильц в семье.

Эрлана Бекчороев — один из 30 активистов, политиков и правозащитников, которых в октябре 2022 года обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков. Все арестованные публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают, что эти высказывания стали причиной их ареста.

В Первомайском районном суде 12 апреля рассмотрели меру пресечения некоторым фигурантам Кемпир-Абадского дела. В итоге суд все же отпустил нескольких политиков, депутатов, активистов под домашний арест.

Автор: Бурулсун Жумалиева