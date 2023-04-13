Чуйский областной суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы, признав его виновным по статье «Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста». Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе областного суда.

Заседание прошло в конце марта. По данным издания 24.kg, мужчина год занимался сексом с 15-летней девочкой, зная, что она несовершеннолетняя.

Суд первой инстанции отпустил мужчину и оправдал его, однако обвинение обжаловало это решение в Чуйском областном суде. В итоге суд приговорил мужчину к семи годам колонии общего режима.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия: