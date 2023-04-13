Кабинет министров создаст реестр добросовестных строительных компаний страны. Об этом на заседании парламента 13 апреля сообщил замглавы Кабмина Бакыт Торобаев.

На заседании депутат Дастан Бекешев спросил у Торобаева, когда в парламент поступит проект по реформированию строительной отрасли. Торобаева ответил, что он все еще разрабатывается.

«Мы также разрабатываем положение. Недавно прочитал про ваши слова в интернете [о черном списке стройкомпаний]. В первую очередь мы составим реестр. Тогда наши дольщики смогут получать точную информацию о добросовестных компаниях, у которых нет судебных процессов, уголовных дел. А те, кто не попадут в реестр, будут в “черном списке”. Также мы возьмем под контроль вопрос с продажей домов на этапе котлованов», — сообщил замглавы Кабмина.

Ранее депутат Дастан Бекешев поделился у себя в соцсетях своеобразным «черным списком» строительных компаний, которые обещали возвести многоквартирные дома в Бишкеке и не выполнили свои обязательства перед дольщиками. В списке он перечислил 11 фирм, указав адреса недостроенных ими домов.

По мнению парламентария, необходимо изучить работу каждой стройкомпании, чтобы предусмотреть все нюансы в соответствующем законе. Он считает, что надо усилить ответственность стройкомпаний и лишать их лицензии за невыполнение обязательств. Бекешев отмечал, что в это дело нужно вмешаться президенту страны, и если он даст четкое указание, то депутаты поддержат соответствующий законопроект.

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