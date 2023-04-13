Директор Ассоциации рыбных хозяйств Кыргызстана Олег Досаев сообщил, что существует риск закрытия рыбных предприятий в стране из-за временного запрета на экспорт форели и икры, который ввела Россия в феврале. Об этом директор сказал в интервью изданию Economist.kg

Досаев пояснил, что экспорт позволял компаниям развиваться. Он опасается, что из-за запрета большинство компаний закроются, так как основным рынком для отрасли всегда была Россия.

«Отрасль практически обездвижена, парализована. Экспорт — это приток капитала, возможность покупать корм. И вот уже два месяца, как наше производство просто встало. Надо продолжать тратиться на корм или же совсем изымать рыбу и замораживать. А мороженная рыба не всегда востребована на рынке», — сказал Досаев.

Недоверие российских властей к рыбе, импортируемой из Кыргызстана появилось в середине февраля 2023 года. Тогда Россельхознадзор попросил Ветеринарную службу Кыргызстана приостановить сертификацию форели и форелевой икры.

Свою просьбу в ведомстве обосновали тем, что якобы на протяжении двух лет не раз выявляли случаи, когда в форели из Кыргызстана были превышены уровни содержания вредных веществ. Тогда же в Россельхознадзоре добавили, что возобновление поставок рассмотрят после проведения инспекций кыргызстанских предприятий специалистами Россельхознадзора.

13 апреля на заседании Жогорку Кенеша министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков сообщил, что экспорт кыргызстанской рыбы в Россию возобновится уже на этой неделе.

«Комиссия из России изучила девять предприятий. Руководитель департамента ветеринарии сейчас в Москве, вчера встретился с главой Россельхознадзора. Есть договоренность. В течение этой недели будет возобновлен экспорт, но не для всех. Только для тех, кто соответствует требованиям. К нашему стыду, мы должны признать, что большая часть бизнесменов вели бизнес недобросовестно. Поэтому возникла такая проблема. Сейчас мы пытаемся решить вопрос», — сказал он.

По данным Минсельхоза на 2022 год, в Кыргызстане есть 292 рыбных хозяйства. Кыргызстан с каждым годом увеличивает экспорт рыбы. По данным Нацстаткома, за 2021 год республика экспортировала 23 тонны свежей и охлажденной форели на 6,1 млн сомов. В 2022 году экспорт форели вырос до 55 тонн на 15,8 млн сомов.