Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, комментируя «Клоопу» назначение Шаршенбиева, сказал, что «этот вопрос не относится к прерогативе главы государства и решение о назначении или освобождении членов правления принимает Совет директоров компании».

Родственники президента

Садыр Жапаров и его администрация не раз говорили, что родственников президента не будут назначать на высокопоставленные должности и они не будут вмешиваться в политику.

Однако известно о нескольких родственниках, которые все же занимают довольно высокие должности на госслужбе.

В конце марта стало известно, что другой сват президента — Турусбек Тумонбаев — возглавил муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис». При этом пресс-служба муниципалитета о назначении Тумонбаева не сообщала. Хотя ранее всегда информировала о подобных назначениях.

До этого Тумонбаев возглавлял госучреждение «Унаа». Его назначили на эту должность 21 октября 2020 года, вскоре после того, как Жапаров пришёл к власти став и. о. президента и премьер-министром страны. Однако Тумонбаев ушел со своего поста в сентябре 2021 года после скандала о тендерных махинациях в «Унаа». Тогда журналисты-расследователи Temirov Live выявили связь Тумонбаева с компанией «Госзнак», победившая в тендере на изготовление бланков свидетельств о регистрации транспортных средств международного образца на 518,5 млн сомов.

Еще один сват Садыра Жапарова — Алмазбек Акматов — возглавляет Счетную палату. Его назначили на эту должность в апреле 2021 года.

Кроме того, в конце сентября 2022 года журналисты Temirov Live выяснили, что в администрации президента работает племянница Жапарова — Перизат Жапарова. Она — дочь родного брата президента Сабыра Жапарова.

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