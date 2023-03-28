Как отмечает издание Kaktus.media пресс-служба муниципалитета о назначении Тумонбаева не сообщала. Хотя ранее всегда информировала о подобных назначениях.

«Источник в мэрии Бишкека сообщил редакции Kaktus.media, что сват президента занимает должность директора предприятия последние 3-4 месяца. Соответствующий указ был подписан мэром Эмилбеком Абдыкадыровым. То, почему эту информацию не стали афишировать, источник не прокомментировал», — пишет издание.

Последним официальным местом работы Тумонбаева на госслужбе было госучреждение «Унаа». Там сват президента работал директором. Его назначили на эту должность 21 октября 2020 года, вскоре после того, как Жапаров пришёл к власти став и. о. президента и премьер-министром страны.

Журналисты-расследователи YouTube-канала Temirov LIVE 11 сентября 2021 года опубликовали материал о тендерных махинациях в «Унаа». По их данным, 21 июля 2021 года госучреждение провело тендер на полмиллиарда сомов на закупку бланков техпаспортов и водительских удостоверений международного образца. Победила в тендере компания «Госзнак», а журналисты нашли связь этой фирмы с дочерью самого Тумонбаева.

На следующий день после выхода расследования, проведённый «Унаа» тендер на полмиллиарда сомов отменили, а деятельность госучреждения начали проверять по поручению президента.

13 сентября 2021 года тогдашний глава Кабмина Улукбек Марипов освободил от занимаемой должности директора госучреждения «Унаа» Турусбека Тумонбаева.